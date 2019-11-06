«Вытащил Владимира, мальчик ушел под воду»: уралец рассказал, как спасал провалившихся под лед ребенка и мужчину (ВИДЕО)

В поселке Красногвардейский Артемовского района семилетний мальчик провалился под лед. Его бросился спасать сосед и чуть сам не утонул. На помощь пришел еще один мужчина, Константин Гурьев – взрослого он вытащил, но спасти ребенка не смог. Как все произошло, и почему мальчик оказался на тонком осеннем льду, Константин рассказал «Новому Дню».

Ребенок провалился под лед. Мужчины пытались его спасти

Константин рассказал, что сам давно живет в Екатеринбург, а 3 ноября ездил в поселок к родителям. Семья собралась за столом в доме, который стоит на берегу реки. Забежал сосед с криками, что на озере тонет ребенок, все происходило в 100-150 метрах от берега. Константин побежал к берегу, несмотря на то, что его недавно прооперировали, у него травма ноги. «Увидел, что кроме ребенка там находится сосед, друг моего отца, очень хороший человек, у него самого маленькие дети. И он кричит с озера, что уже не может держаться. Я схватил первое, что под руку попалось – бублик, на котором дети катаются – и побежал к прогалине, где они тонули. Рядом лежала доска, видимо, Владимир взял, чтобы ребенка вытащить. Мальчик уже плавал рядом с ним, не держался, плавал лицом вниз, руки подергивались. Это я до сих пор вижу перед собой, довольно жутко. Владимир из последних сил держался, уже весь посиневший. Я его стал вытаскивать, руки у него не слушались, он пытался как-то зацепиться за доску, которую я протягивал. Я его вытащил на лед, все под ногами трещит, вода подступает к ногам, я уже думал – все, сам уйду под воду», – говорит мужчина.

Вытащить взрослого на лед получилось, Константин приводил его в чувство, но не мог добраться до ребенка из-за воды. В это время к ним на лодке подплыл сосед-МЧСник, Владимира на лодку погрузили. Ребенка спасти не удалось.

«Пока я доставал Владимира, ребенок ушел под воду, помочь ему я не успел. Я разговаривал с Владимиром, когда он в себя пришел. Ему очень тяжело из-за того, что не смог помочь… Он себя считает виноватым, я его не виню нисколько, потому что он хотя бы сделал что-то, он попытался, рисковал своей жизнью. Он рассказал, что мальчик запаниковал – когда мужчина приблизился к нему, ребенок дернул бублик и Владимир вместе с ним перевернулся. Пытался схватить мальчика – а бублик относит, течение, прогалина широкая. Хватает мальчика и вместе с ним уходит под воду, сам тоже в одежде и в такой воде долго не продержаться», – поделился Константин.

Собеседник агентства рассказал, что видел этого мальчика с приятелями на улице за пару часов до случившегося – дети гуляли одни. На льду, как стало известно потом, он оказался вместе с другим ребенком, но тот успел убежать и не пострадал. К вечеру из Артемовского приехали водолазы, они нашли и подняли тело.

Водоемы Свердловской области уже схватило льдом, но в МЧС предостерегают – толщина пока слишком мала, выходить на акватории опасно. Накануне в Екатеринбурге проходил профилактический рейд – спасатели выгоняли с Верх-Исетского водохранилища рыбаков и любителей селфи, среди фанатов фото часто оказываются дети.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 06.11.19

За неделю ОРВИ подхватили 20,8 тысячи свердловчан. / Единороссы предложили отдать мандат депутата заксо Виктору Бабенко. / «Нечестный развод», – участники конкурса «Лидеры России» жалуются на организаторов из-за чехарды со сроками. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»