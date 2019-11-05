МЧС выгоняет любителей селфи, детей и рыбаков с водоемов – лед очень тонкий (ФОТО, ВИДЕО)

Сотрудники МЧС сегодня провели профилактический рейд на водоемах в Екатеринбурге. Толщина льда на водоемах в Екатеринбурге – не более 5 сантиметров, но туда уже устремились любители селфи и рыбаки. Несмотря на многочисленные трагические случаи, каждый сезон находятся «смельчаки», которые готовы первыми проверить лед на прочность.

МЧС гоняет любителей селфи

По результатам замеров на сегодняшний день толщина льда у берега достигает 3-5 сантиметров. Вес человека выдерживает лед толщиной 10-12 сантиметров. Уральцев это не пугает – во время рейда на Верх-Исетском водохранилище сотрудники МЧС уже обнаружили пешеходов, делающих селфи на тонком льду. Причем в одном из случаев это была группа школьников. Спасатели выгоняют людей на берег и проводят профилактические беседы.

В этом году в Свердловской области уже зарегистрированы два случая, когда люди провалились под лед. «На сегодняшний день в Кушвинском ГО мужчина на велосипеде выехал, провалился под лед. Благодаря сотрудникам пожарной части мужчина был спасен. И Артемовский ГО – там мальчик 2012 года, который, к сожалению, утонул», – рассказал «Новому Дню» старший государственный инспектор ГИМС по Свердловской области Сергей Кабаков.

Напомним, сегодня спасатели проводили поисковую операцию на Верх-Исетскому пруду. По информации от очевидцев, накануне вечером под лед провалился мужчина. На данный момент его тело не найдено. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области не исключают, что пострадавший и вовсе не утонул.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

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