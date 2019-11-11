Депутат рискнул жизнью ради фото в инстаграме (ФОТО)

Представитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Свердловской области Павел Мякишев грубо нарушил рекомендации регионального управления МЧС России и вышел на неокрепший лед ради фотографии в инстаграме. «Поздняя уральская очень. Красота», – написал он под снимком со льда.

Напомним, только на прошлой неделе спасатели предупредили жителей Свердловской области, что толщина льда на водоемах в регионе еще слишком мала, а потому выходить на него опасно. В Артемовском районе семилетний мальчик провалился под лед. Его попытались спасти взрослые, однако ребенок утонул. В Дегтярске под лед старого городского пруда провалилась 11-летняя девочка, ее спас 14-летний школьник – оба ребенка чудом не погибли.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 11.11.19

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