МЧС наградит 14-летнего школьника за спасение девочки, провалившейся под лед

Восьмиклассник из Дегтярска Дмитрий Апресов будет представлен к награде МЧС России за героический поступок. Подросток вытащил из полыньи 11-летнюю девочку, рискуя собственной жизнью. Это случилось 3 ноября на небольшом городском водоеме, глубина которого достигает трех метров.

В этот день Дима гулял с младшим приятелем Сашей недалеко от небольшого пруда, расположенного между улицами Культуры, Чернышевского и Клубная. Мальчики услышали крики о помощи и увидели, что примерно в 15 метрах от берега по грудь в воде барахтается девочка, ухватившись руками за кромку льда. Рядом с ней на льду на четвереньках стояла ее подруга. Девятилетний Саша побежал звать на помощь взрослых, а Дима кинулся на помощь. Вторая девочка самостоятельно выбралась на берег, передвигаясь на четвереньках.

«Добравшись до девочки, Дима подал ей руку и стал вытаскивать из воды. Но лед не выдержал нагрузки, и мальчик тоже оказался в воде. Но юный герой не растерялся. Находясь в воде, Дима, ухватившись за кромку льда, создал опору для девочки, которая облокотилась на него, выбралась на лед и отправилась на берег. После чего сам Дима, расставив локти, пытался выбраться из воды, но лед проламывался вновь и вновь. Выбраться из воды мальчику удалось только с третьей попытки, после чего он осторожно дополз до берега», – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.

Как выяснилось позже, восьмиклассник Дима Апресов и третьеклассник Саша Чирков учатся в школе № 16. Мальчики никому не рассказали о своем поступке. История стала известна после того, как родители спасенной девочки обратились в школу и попросили отблагодарить двух учеников. После этого о героизме мальчишек стало известно и МЧС.

В ведомстве не раз напоминали, что толщина льда на водоемах еще слишком мала, и выходить на акватории опасно для жизни. В Екатеринбурге спасатели проводят профилактические рейды по водохранилищам и выгоняют с тонкого льда рыбаков и любителей селфи. Часто среди фанатов таких экстремальных фотосессий оказываются дети. К сожалению, не всегда провалившихся под лед удается спасти. О таком случае рассказывал «Новый День»: в поселке Красногвардейский двое мужчин пытались вытащить тонущего 7-летнего мальчика, но не смогли, ребенок погиб.

Дегтярск, служба информации РИА «Новый День»

Дегтярск. Другие новости 08.11.19

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