На Белоярском водохранилище рыбаки открыли зимний сезон (Фотофакт)

На Белоярском водохранилище появились первые рыбаки-любители подледного лова.Как сообщает корреспондент РИА «Новый День», на водоёмах Свердловской области только начал устанавливаться лед, этому способствовало почти надельное похолодание с минусовыми температурами по ночам. Но говорить о безопасности пока не приходится, сотрудники МЧС подчеркивают, что сезон пока открывать рано. Уральцев предупреждения не останавливают – рыбакам не терпится выйти на лед. На фото – рыбак на Белоярском водохранилище, расположившийся в нескольких метрах от берега.

При этом счет несчастным случаям на воде в этом сезоне уже открыт. Спасатели рассказали о двух инцидентах, один из которых закончился гибелью ребенка. Сегодня днём на Верх-Исетском водохранилище спасатели искали мужчину, который накануне вечером мог провалиться под лед. Толщина льда в Екатеринбурге – не более 5 сантиметров, отмечают спасатели. Но людей это не останавливает – сотрудники МЧС сегодня обнаружили на акватории любителей селфи, в том числе – школьников.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 05.11.19

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