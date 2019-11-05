Первые жертвы тонкого льда: на Верх-Исетском водохранилище спасатели ищут тело мужчины (ФОТО)

На Верх-Исетском пруду спасатели ведут работы по поиску мужчины, который мог утонуть после выхода на тонкий лед. Один из сотрудников МЧС рассказал «Новому Дню», что сообщение поступило от очевидцев накануне вечером. Но из-за темного времени суток работы пришлось приостановить. Потому к поисковой операции приступили уже рано утром.

«Мужчина ходил с молотком – может это топорик был – не знаю, что он делал. Мы нашли места, где видно, что не коловоротом сверлили, а именно пробивали. Не знаю, что он делал. Может толщину льда мерил – неизвестно», – рассказал корреспонденту «Нового Дня» сотрудник службы спасения Свердловской области Александр Немченко.

Он пояснил, что очевидец координировал спасательную группу по телефону и направил на предположительное место, где мог утонуть мужчина. Спустя некоторое время сотрудники МЧС вернулись на берег – лед на водоеме еще слишком тонкий, работать в таких условиях опасно. «Место сейчас пойдем отмечать буйком и жердину ставить. Потому уже будем отрабатывать, когда лед станет лучше», – объяснил спасатель.

Подробности смотрите на видео на нашем канале уже в ближайшее время.

Впрочем, в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области не исключают версию того, что на самом деле никто не тонул. Спасатели отметили, что на указанном очевидцем месте слой нет явных следов, что кто-то провалился.

Екатеринбург, Владислав Тринько, Александр Саливанчук

Екатеринбург. Другие новости 05.11.19

«Порой ЧОПовцы приходят никакущие»: екатеринбургские депутаты потребовали увеличить финансирование охраны школ. / Стала известна вся сумма расходов на Универсиаду-2023. Но вряд ли она окончательная. / Свердловских сенаторов и депутатов Госдумы ждет существенное повышение зарплат. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»