Свердловскую область завалило снегом (ФОТО)

Свердловскую область завалило снегом – он начал падать вчера вечером, сегодня небольшие осадки продолжатся. По прогнозу Гидрометцентра России, к обеду снегjопад должен прекратиться. Уже завтра обещают солнечную, ясную погоду. Сегодня днём будет до -3...-5 градусов, завтра ожидается небольшое похолодание до -9 градусов. Из-за снегопада на дорогах скользко, мокрый снег налип на провода, в некоторых городах региона на уборку вышла спецтехника.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 20.01.20

20 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / Сотрудники МЧС закрыли 13 купелей из-за опасности провала под лед. / В Екатеринбурге открыли ледовый городок после обрушения стены. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»