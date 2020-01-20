В ГИБДД заявили об отсутствии ДТП в заснеженном Екатеринбурге

Сильный снегопад, против обыкновения, не спровоцировал в Екатеринбурге ДТП. В отделении пропаганды УГИБДД заявили, что за сегодняшний день к ним не поступала информация об авариях.

Накануне также было довольно спокойно – зафиксировано одно ДТП, водитель наехал на стоящую машину, пострадали два человека.

Традиционно в снежную погоду на дорогах происходит множество ДТП. К примеру, 20 декабря, когда город также засыпало, за два часа ГИБДД насчитала 15 аварий. Отметим, мелкие аварии, где пострадало только «железо», в ГИБДД не фиксируются, если водители оформляют ДТП по европротоколу. На «Яндекс.Картах» с утра появляются метки о столкновениях машин, но их гораздо меньше, чем обычно в дни снегопада.

Екатеринбург, служба информации

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