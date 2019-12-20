В Екатеринбурге за два часа случилось 15 ДТП (ФОТО)

В Екатеринбурге резко увеличилось количество ДТП во время снегопада. По данным городской ГИБДД, с 6 до 8 часов утра в дежурную часть поступила информация о 15 дорожно-транспортных происшествия. На дорогах скопились огромные пробки – затруднения наблюдаются как в центре, так и на въезде в город.

Так, сегодня рано утром на Объездной случилось массовое ДТП с участием четырех автомобилей – столкнулись три «Пежо» и «Тойота». Обошлось без пострадавших. В 8:50 серьезная авария случилась на 39 километре ЕКАД. На заснеженной дороге столкнулись внедорожник и грузовик. Известно, что пострадал один человек. Причины ДТП сейчас выясняются, сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской Госавтоинспекции.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.12.19

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