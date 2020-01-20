Дороги и инфраструктуру к участкам для многодетных в Режевском районе должны протянуть в течение года

Многодетные семьи из Режевского района, которым прошлым летом выделили участки для строительства домов безо всякой инфраструктуры, получили защиту в суде. С иском к администрации района обратилась прокуратура. Сотрудники надзорного ведомства провели проверку земельного законодательства и выяснили, что к участкам в селе Останино, которые выдали льготникам под строительство жилья, не были проведены электричество, газ, вода, не оказалось там и дорог. Многодетным семьям, по сути, дали землю в чистом поле.

«Бездействием должностных лиц администрации Режевского городского округа нарушены социальные права граждан, относящихся к льготной категории, а также их несовершеннолетних детей, и созданы препятствия к осуществлению прав и свобод граждан по использованию земельных участков по назначению», – сказали в пресс-службе прокуратуры, отметив, что позицию ведомства поддержал Свердловский областной суд, решение уже вступило в силу.

Теперь в течение 12 месяцев администрация Режевского района обязана обеспечить участки инфраструктурой – газоснабжением, водоснабжением, водоотведением и дорогой местного значения.

Напомним, ранее заместитель главы администрации Режа по вопросам строительства, коммунального хозяйства, транспорта и связи Александр Качурин объяснил корреспонденту «Нового Дня», что муниципальный бюджет не был готов к тратам на развитие инфраструктуры. В прошлом году смогли отсыпать дорогу, и с того момента увеличилось количество собственников, которые приступили к строительству. Денежные средства на электрификацию микрорайона запланированы на следующий год. «В области прошли согласительные комиссии, и вроде бы нам в оценку расходных полномочий утверждают объем средств 19 миллионов 300 тысяч рублей. Денежные средства, как мы надеемся, мы получим. Техническая возможность провести электричество в дома у людей появится у после 31 декабря 2020 года», – пояснил чиновник.

Екатеринбург, Елена Сычева

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