За сгоревший цех Верх-Исетского завода заплатит уральский производитель ванн

Верх-Исетский металлургический завод отсудил почти 27 миллионов за сгоревший этим летом цех лакокрасочных покрытий. Ущерб будет возмещать ООО «Домани-Спа», производитель сантехники, который арендовал помещение и сделал к нему пристрой.

Непосредственно ущерб от пожара составил 18,1 млн рублей, еще 8,5 млн рублей пришлось затратить на снос здания и вывоз мусора. «После проведенных экспертиз выяснилось, что «первоначальное горение возникло в центральной части участка армирования (усиления)». Юристы ВИЗа пояснили в суде, что помещение, в котором находится участок армирования, было самовольно пристроено компанией «Домани-Спа» с восточной стороны к основному зданию», – сообщает «Деловой квартал». Решающим для суда стал факт самовольной постройки. «Домани-Спа» будет обжаловать решение.

Напомним, крупный пожар на заводе произошел летом этого года, площадь пожара составила более 2 тыс. кв. м, во время пожара в одном из помещений взорвались газовые баллоны. Тушили огонь с помощью пожарного поезда.

Екатеринбург, Елена Иванова

Екатеринбург. Другие новости 20.01.20

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