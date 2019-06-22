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Суббота, 22 июня 2019, 18:02 мск

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На ВИЗ пригнали пожарный поезд. Огонь бушует на площади 2200 кв метров (ФОТО)

Фото ГУ МЧС РФ по Свердловской области

На ВИЗе пожарные продолжают тушить цех с лакокрасочными материалами, который загорелся несколько часов назад. Площадь пожара уже составляет 2200 кв.метров. Пламя перекинулось на примыкающий к зданию склад, в цехе обрушились конструкции.

«Тушение осуществляется как с земли, так и сверху, с пожарных автолестниц и коленчатых подъёмников. В тушении пожара задействован пожарный поезд для обеспечения бесперебойной подачи огнетушащих веществ. Всего в тушении пожара задействованы 20 единиц спецтехники, более 60 человек личного состава», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

Также стало известно, что пострадавших в результате возгорания нет. Ранее сообщалось, что до прибытия пожарных эвакуировались 18 сотрудников предприятия.

Екатеринбург, служба информации

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