В Екатеринбурге загорелся лакокрасочный цех. Раздаются взрывы (ФОТО)

В Екатеринбурге случился крупный пожар на ВИЗе, на улице Труда. Жители города в соцсетях публикуют фото пожара – клубы дыма видны из центра, с Сортировки.

В пресс-службе ГУ МЧС сообщили, что по предварительной информации на производственной территории горит лакокрасочный цех, огонь быстро распространяется, площадь пожара около 500 кв метров.

В одном из помещений находятся газовые баллоны, два из них взорвались. На месте работают 17 машин и 50 человек, развернут оперативный штаб.

Из здания самостоятельно до приезда пожарных, эвакуировались сотрудники предприятия – 18 человек. В МЧС отмечают, что угрозы жилым домам нет. Информации о пострадавших пока нет.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 22.06.19

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