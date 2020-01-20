Гонка «Лыжня России – 2020» в Екатеринбурге пройдет на 14 площадках

Всероссийская массовая гонка «Лыжня России» состоится 8 февраля 2020 года. В Екатеринбурге уже началась подготовка к зимнему забегу.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, соревнования будут организованы на 14 площадках во всех районах города. Общий старт начнется в 12.00 сразу после торжественной церемонии открытия. Все участники гонки по традиции получат фирменные лыжные шапочки и номерные знаки с символикой «Лыжня России». Также 8 февраля с 10 до 17 часов они смогут бесплатно проехать в городском общественном транспорте.

Список площадок «Лыжни России – 2020»:

Верх-Исетский район – спортивная школа (улица Фролова, 54а) и лыжная база Уральского государственного медицинского университета (Московский тракт, 8-й километр, 6);

Железнодорожный район – лыжная база «Локомотив» (улица Решетская, 63), стадион Уральского государственного университета путей сообщения (улица Колмогорова, 70) и спортивный стадион в поселке Северка (улица Строителей, 41);

Кировский район – лыжная база «Кировская» (улица Отдыха, 111);

Ленинский район – межшкольный стадион ДЮСШ № 2 (бульвар Денисова-Уральского, 3а) и Преображенский парк в микрорайоне Академическом (проспект Академика Сахарова, 45);

Октябрьский район – лыжная база в ЦПКиО имени Маяковского (улица Мичурина, 230) и стадион в поселке Исток (улица Главная, 1а);

Орджоникидзевский район – лыжная база СОК «Калининец» (улица Краснофлотцев, 48) и лыжная база «Олимп» (улица Бакинских комиссаров, 13);

Чкаловский район – спортивная школа «Родонит» (улица Прониной, 35) и средняя школа № 137 в поселке Шабровский (улица Ленина, 45).

Напомним, областная гонка «Лыжня России» в этом году пройдет в Нижнем Тагиле на полигоне «Старатель». Длина спортивной дистанции для профессионалов составит 10 километров, победители получат в подарок снегоходы. Маршрут для любителей лыжного бега составит 2,5 километра. Чтобы участники забега и зрители не замерзли, на площадке будет организовано горячее питание.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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