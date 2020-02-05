Оттепель может сорвать «Лыжню России» в одном из районов Екатеринбурга

В Екатеринбурге температура поднялась выше нуля градусов, по льду водоемов опасно ходить. Однако уже через три дня, 8 февраля, пройдет «Лыжня России» – массовые старты запланированы в том числе на озере Шарташ.

Как рассказали корреспонденту «Нового Дня» в пресс-службе администрации Кировского района, в четверг безопасность льда на озере должны проверить сотрудники ГИМС, без их разрешения соревнования проводить будет нельзя. В этом случае в Кировском районе «Лыжня России» попросту не состоится, любители лыжных прогулок должны будут выбирать себе место для катания в других частях города. В Екатеринбурге организованы 14 площадок – по две-три на район, и только в Кировском районе площадка одна, на льду Шарташа. «В нашем районе сложно с выбором мест», – отметили в райадминистрации.

Напомним, общий старт «Лыжни России» назначен на 12:00, сразу после торжественной церемонии открытия. Все участники гонки по традиции получат фирменные лыжные шапочки и номерные знаки с символикой соревнований.

Лед городского пруда, 5 февраля 2020 года. Фото: Андрей Еромоленко

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 05.02.20

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