На Урале стало опасно ходить по льду из-за оттепелей

В Свердловской области стало опасно ходить по льду водоемов из-за сильного потепления. Температура воздуха сегодня днем, по прогнозу Росгидрометцентра, дойдет до отметки +2 градуса, такая же погода ожидается завтра. Из-за этого лед на многих водоемах региона стал некрепким, а в некоторых местах и вовсе растаял, как на Городском пруду в Екатеринбурге. Об этом сообщают и сами жители города.

«Не ходите через Городской пруд! По крайней мере, между Динамо и Ельцин-центром, это очень опасно. Откуда-то в пруд в районе Макаровского моста поступает теплая вода, и она все сильнее и сильнее подмывает лед. К тому же большая масса выпавшего снега давит на лед сверху и выдавливает через трещины и полыньи воду наверх», – написал в фейсбуке житель города Андрей Ермоленко.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 05.02.20

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