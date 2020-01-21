Фельдшеры скорой помощи в Монетном жалуются заниженные стимулирующие выплаты

Фельдшеры скорой помощи поселка Монетного рассказали съемочной группе «Нового Дня», что им занижают стимулирующие выплаты. Со слов медиков, их средняя зарплата едва достигает 40 тысяч рублей при работе более на полторы-две ставки.

«Заведующая Нина Аркадьевна убежденно говорит: «Вы не вырабатываете 10 вызовов за сутки». Но у нас такие пробеги. Мы четыре вызова можем ездить целый день. Если везем в ПСО, например, если в Екатеринбург, или на Сибирский тракт в психбольницу больного. Расстояния большие», – говорит фельдшер поселковой бригады скорой помощи Светлана Клевакина.

С ее слов, медикам скорой помощи недоплачивают около 5 тысяч рублей. Главный врач ГБУЗ Свердловской области «Березовская ЦГБ» Станислав Кан пояснил, что сумма стимулирующих выплат не зависит от количества вызовов за смену.

«Размеры стимулирующих выплат регулируются на основании протокола, который подписывает заведующая скорой помощью. В зависимости от нагрузки бригады, от тяжести вызовов, от того, какие меры выполняли сотрудники в определенный месяц. Сказать, что у них они меньше на 5 тысяч, я не могу, – говорит Кан. – В среднем у них (у фельдшеров, – прим. ред.) выходит на руки 48-50 тысяч рублей. В Екатеринбурге средняя зарплата фельдшеров – со слов Пушкарева – на скорой помощи на полторы ставки 45 тысяч рублей», – подчеркивает руководитель медучреждения.

Также претензии медиков касаются и некорректной оценки условий труда. Со слов фельдшеров, с декабря 2015 года они потеряли дополнительные 14 дней отпуска. По мнению медперсонала, их условия труда квалифицируются по подклассу 3.3 ФЗ «О специальной оценке условий труда». То есть на работников воздействуют вредные или опасные производственные факторы во время смены, которые могут привести к развитию профессиональных заболеваний легкой и средней степени тяжести. Дело в том, что в экстренной помощи нередко нуждаются больные туберкулезом и ВИЧ-инфицированные.

«По специальной оценке рабочих мест договор заключен. В ближайшее время будет проведена специальная оценка по распоряжению министра здравоохранения Свердловской области. Хочу сразу сказать, сейчас у фельдшеров оценка 3.2 (ст. 14 ФЗ «О специальной оценке условий труда»: на работников воздействуют вредные или опасные производственные факторы, приводящие к появлению и развитию начальных форм профессиональных заболеваний или профессиональных заболеваний легкой степени тяжести, – прим. ред.) – эта оценка у всех фельдшеров всех бригад «Березовского ЦГБ» точно такая же», – сообщил главный врач ГБУЗ Свердловской области «Березовская ЦГБ» Станислав Кан.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 21.01.20

Госдолг Свердловской области превысил 77 млрд рублей. / 20 января в Свердловской области ожидаются следующие события. / Сегодня можно отметить Всемирный день объятий. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2020, РИА «Новый День»