В Монетном машина скорой помощи, выданная взамен УАЗика с дырами в полу, проработала неделю и сломалась (ФОТО, ВИДЕО)

Фельдшеры бригады скорой помощи поселка Монетного вновь ездят к больным на старом УАЗике. Около месяца назад местные жители сняли видео, где пенсионерку везли в больницу в старой «буханке», с щелями в полу и едва закрывающимися дверями. В начале прошлой недели медикам из Березовской ЦГБ передали автомобиль класса Б – «Соболь». Но проработала она недолго.

Машина скорой помощи в Монетном опять сломалась

«Машина проработала несколько дней и сейчас в ремонте. Она была выдана без ручника, без запаски, ручка двери болталась. И не новая – ей 3,5 года. Хотя Цветков – министр здравоохранения РФ по Свердловской области – обещал нам новую машину на Монетный. Потому что у нас большой километраж: мы наматываем до 300 километров за 12 часов», – рассказала «Новому Дню» фельдшер выездной бригады скорой помощи поселка Монетный Светлана Клевакина.

Главврач ГБЗУ Свердловской области Березовская ЦГБ Станислав Кан рассказал корреспондентам агентства, что УАЗ с дырами в полу был списан, и «скорая» получила взамен автомобиль «Соболь». Однако накануне «Соболь» вышел из строя, порвался шланг масляного насоса. Сегодня авто отремонтируют и передадут снова в поселок Монетный. Пока туда был доставлен резервный УАЗ, но уже без дыр в полу.

Березовский ГО, Владислав Тринько, Александр Саливанчук, Антон Отман

Березовский ГО. Другие новости 20.01.20

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