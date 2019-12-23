«Щели в полу, в салоне холодно», – жители Монетного в ужасе от кареты скорой помощи (ВИДЕО)

Жительница поселка Монетного пожаловалась на ужасающее состояние местной кареты скорой помощи, на которой перевозили пациентку с микроинсультом. Об этом женщина рассказала «Новому Дню» и прислала видео.

Жуткая неотложка

Со слов Елены Макуриной, в минувшую субботу она вызвала бригаду медиков, так как ее свекрови стало плохо – были признаки инсульта. Машину пришлось ждать два часа. По итогу приехала «буханка» с неисправными носилками. «Бригада скорой оказала квалифицированную помощь. Пока мы пытались загрузить бабушку, шофер не мог открыть у машины задние дверцы, куда загружается каталка. Ему помогли мужчины во дворе. С третьего раза закрыли. Потом сели, тронулись, и вот водитель хлопает водительской дверью. Раз 5-6 хлопнул, дверь закрыть не мог. В полу щель, а в салоне холодно», – рассказала Елена.

Пациентку повезли в Верхнюю Пышму, дорога заняла около получаса. Фельдшер выездной бригады скорой помощи поселка Монетного рассказала, что у них в гараже два гнилых уазика, на которых медики ездят на вызовы. Главный врач ГБУЗ Свердловской области «Березовская ЦГБ» Станислав Кан рассказал «Новому Дню», что знает о проблеме с транспортом в данном населенном пункте. «Принципиально решение по этому вопросу принято. Сейчас мы делаем капитальный ремонт «газели», которая к классу «Б» будет относиться, и переводим ее в Монетный после Нового года. Я думаю, что числа до 15-го (января, – прим. ред.) мы точно ее туда передадим. А эти две машины мы уже планировали списать. Но у нас их просто заменить было нечем», – прокомментировал он по телефону.

Руководитель медучреждения также дополнил, что завтра в Монетный прибудет УАЗ, который был отремонтирован и оснащен новыми носилками, а «буханка», попавшая на видео, будет снята с линии.

Березовский ГО, служба информации

Березовский ГО. Другие новости 23.12.19

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