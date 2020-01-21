Депутатские компенсации в гордуме Екатеринбурга составят 57,5 тысячи рублей

Ежемесячная компенсация расходов на депутатскую деятельность в гордуме Екатеринбурга в 2020 году останется без изменений. Спикер думы Игорь Володин внес проект, в котором прописана сумма 57 500 рублей. Напомним, эти деньги депутаты получают из бюджета на покрытие собственных расходов, связанных с работой, – это средства на аренду помещений для встреч с избирателями, оплату связи, транспорта и другие затраты.

Год назад депутаты спорили о том, как им нужно отчитываться за компенсации, которые выделяются из бюджета. Народные избранники договорились, что справки о рабочих расходах нужно сдавать ежемесячно, а не раз в полгода, как было раньше. Однако четких критериев, на что депутаты имеют право тратить деньги, до сих пор нет.

Напомним, в 2020 году на общее содержание Екатеринбургской гордумы из бюджета будет потрачен 191 миллион рублей. На деятельность депутатов выделяется 29,3 миллиона рублей. Большая часть этой суммы – выплата компенсаций расходов на депутатскую деятельность. Остальная часть, 4,4 миллиона рублей, – зарплата трех депутатов, работающих на постоянной основе (за исключением спикера).

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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