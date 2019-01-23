Екатеринбургские депутаты не знают, как правильно тратить деньги на избирателей

Комиссия по местному самоуправлению гордумы Екатеринбурга отложила внесение поправок в положение о компенсациях расходов на депутатскую деятельность. Депутаты согласились, что докладывать о работе с избирателями нужно ежемесячно, а не раз в полгода, но не сумели договориться, на что именно можно тратить деньги.

Напомним, сейчас каждый депутат ЕГД получает ежемесячную компенсацию из бюджета города в размере около 58 тысяч рублей. Эти деньги можно потратить на организацию встреч с избирателями, оплату аренды приемной, покрытие транспортных и других расходов, связанных с депутатской работой. Но четких критериев нет, и по факту депутаты могут распоряжаться своими компенсациями как захотят.

Председатель комиссии Алексей Вихарев сообщил, что в прошлом созыве некоторые депутаты делали «смешные отписки». Например, отчитывались, что потратили 300 тысяч рублей (сумма компенсации за полгода) на оплату интернета или покупку авиабилетов бизнес-класса до Москвы. Поэтому Вихарев предложил своим коллегам сдавать детализированные отчеты в комиссию по МСУ каждый месяц в установленный срок, приложив чеки и фотографии с мероприятий.

Однако именно форма отчетности не устроила большинство избранников.

«Фотографии не могут подтвердить работу депутата, так как на одно и то же мероприятие можно потратить как 5, так и 20 тысяч рублей. Кроме того, некоторые депутаты из компенсации доплачивают своим помощникам. Непонятно, что считается допустимой и недопустимой тратой», – заметил коммунист Андрей Пирожков. Вихарев ответил, что мерилом будет «здравый смысл».

Вице-спикер Виктор Тестов ему возразил: «Вот показывают отчет с Ганиной Ямы. А там скандинавская ходьба и шоколадки. Это депутатская деятельность? Формулировка должна быть юридически выверенной, а здравый смысл тут не пришьешь».

Другой единоросс, Михаил Матвеев, заявил, что ему доставляет дискомфорт требование предоставить чеки, например, за купленные цветы. «Если мне не доверяют, то лучше и не начислять эту компенсацию», – добавил депутат.

Инициативу Вихарева горячо поддержал только Александр Колесников, который предложил собственный вариант отчетности депутатов. «Никто не может указывать депутату, как ему работать. Кто-то устраивает чаепития с бабушками, а я вот это ненавижу. Депутаты не получают зарплату, но они и не должны тратить собственные деньги на депутатскую работу. Даже если нужно доехать на встречу с избирателями на такси, то эти расходы должны учитываться. И тогда, может, мы поймем, что депутатская компенсация должна быть больше», – заявил Колесников.

В дискуссию вмешался Сергей Шадрин, который предложил сначала определиться с форматом компенсаций: «Если эти деньги будут учитываться как доход депутата, он волен тратить их куда хочет. А если как бюджетные средства, то тогда у контролирующих органов могут возникнуть вопросы по целевым расходам».

Его слова убедили остальных членов комиссии, и вопрос было решено отложить. Депутаты запросят заключение прокуратуры, и параллельно будут искать наиболее удобную форму отчетности. Эта работа займет чуть больше месяца, сообщил председатель комиссии Алексей Вихарев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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