Льготники заняли большую часть мест в некоторых школах Екатеринбурга, запись остальных первоклашек начнется позже

В Екатеринбурге заканчивается первый этап записи детей в первые классы. На сегодня, 21 января, родители подали около 5600 заявлений. Об этом рассказала начальник департамента образования города Екатерина Сибирцева. По ее словам, проблем со свободными местами в школах нет. Однако есть образовательные учреждения, где большая часть квот уже ушла, места достались льготникам. Речь идет о льготных категориях граждан, а также о детях, чьи братья и сестры уже учатся в этих школах – они имеют право на приоритетное зачисление в те же образовательные учреждения.

Среди самых популярных у горожан Сибирцева назвала школу № 35 и лицей № 110. Что касается основной волны записи, то начало подачи документов будет зависеть от района, где зарегистрирован будущий первоклассник. Ранее родители штурмовали сайт госуслуг в ночь на 1 апреля. Теперь установлены следующие даты: с 29 января по 30 июня 2020 года – в Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах; с 30 января по 30 июня – в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах; с 31 января по 30 июня – в Кировском и Октябрьском районах.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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