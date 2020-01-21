За неделю до старта записи основного потока детей в школы в муниципальных центрах закончились талоны

В центрах муниципальных услуг, где можно записать детей в первый класс, закончились талоны. Их получить на первые дни записи в школы смогли 800 человек. Остальным родителям предлагают отстоять живую очередь.

Как рассказал сегодня директор ЦМУ Сергей Баранов, с 29 января в 10 отделениях в общей сумме будет работать 90 окон, суббота и воскресенье сделают рабочими днями. По его мнению, очереди не станут большой проблемой, окна разграничат – только меньшая часть будет работать с теми, кто пришел по предварительной записи, по очереди будут принимать большая часть сотрудников центров.

Напомним, в этом году старт записи основного потока детей разделили по районам: с 29 января можно записаться в школы, которые находятся в Верх-Исетском, Ленинском и Чкаловском районах; с 30 января – в Железнодорожном и Орджоникидзевском районах; с 31 января по 30 июня – в Кировском и Октябрьском районах. Запись детей льготников (судей, прокуроров и т.д.), а также ребят, у кого уже учатся братья и сестры, началась 15 декабря.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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