В центре Екатеринбурга снегоуборочная машина сбила пешехода (ФОТО)

В Екатеринбурге около здания Главпочтамта водитель снегоуборочной машины сбил пешехода на тротуаре. Пострадавший – молодой мужчина, его доставили в больницу на автомобиле реанимации. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе городской Госавтоиснпекции, ДТП случилось в 13.10 по адресу проспект Ленина, 39.

По предварительной информации полицейских, водитель снегоуборочного трактора сдал назад и задел пешехода, который шел в попутном направлении. Пострадавший 1990 года рождения. У него диагностированы ушиб плеча и ушиб стопы. Мужчина доставлен в городскую больницу №36. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах случившегося.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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