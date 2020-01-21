Виноваты наушники: в мэрии объяснили, как человека сбила снегоуборочная машина

Администрация Екатеринбурга прокомментировала несчастный случай с молодым человеком, которого сегодня днем на тротуаре сбила снегоуборочная машина. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, пешехода сбил водитель трактора, который чистил тротуар по контракту с Кировским ДЭУ (ИП Лысоконь).

Водитель пояснил, что пешеход был в наушниках и не обращал внимания на технику и выставленные в целях безопасности знаки. Ведётся служебная проверка. Напомним, сегодня днем у здания Главпочтамта водитель снегоуборочной машины сбил пешехода на тротуаре. У пострадавшего молодого человека диагностированы ушиб плеча и ушиб стопы.

Екатеринбург, служба информации

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