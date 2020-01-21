Депутатов заксо вызовут из отпусков ради реформы Конституции

Депутаты свердловского заксобрания могут выйти с каникул досрочно, чтобы принять участие в конституционной реформе.

Как сообщили РИА «Новый День» в аппарате заксо, пока законопроект, внесенный президентом в Госдуму, в заксо не поступал. Но когда поступит, понадобится собирать пленарное заседание. «Это Конституционный закон, заключения Совета заксо или комитета недостаточно», – сказал собеседник агентства. Вероятно, это произойдет после первого чтения законопроекта в Госдуме, оно состоится уже послезавтра.

Депутат заксо Вячеслав Вегнер добавил, что принятие поправок в Конституцию повлечет за собой принятие ряда новых федеральных законов, которые, вероятно, готовились параллельно с президентскими поправками. И эти законопроекты тоже должны будут поступить в региональные заксобрания для подготовки отзывов на них. Что касается собственного отношения к поправкам, то Вегнер заявил, что добавил бы к ним еще одну: одно лицо не может быть депутатом больше двух сроков подряд. «Раз президент не может, то и для депутатов надо установить такое же ограничение. Я имею в виду – чтобы один и тот же человек не был больше двух раз депутатом одного уровня. Например, два срока посидел сельским депутатом – хватит, иди в заксобрание. Чтобы была возможность «апгрейдиться», – выразил пожелание Вегнер.

Напомним, три из четырех фракций Госдумы – «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» – уже заявили о поддержке президентского законопроекта о поправках в Конституцию России, внесенного накануне в Госдуму. По их словам, внесенные главой государства поправки в Основной закон «мы поддержим в первом чтении». КПРФ пока не определилась с позицией. По словам первого вице-спикера Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова, фракция примет решение по этому вопросу позднее во вторник на своем заседании.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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