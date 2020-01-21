«Поддержим в первом чтении»: ЕР, ЛДПР и СР высказали позицию по президентским поправкам в Конституцию

Три из четырех думских фракций – «Единая Россия», ЛДПР и «Справедливая Россия» – заявили о поддержке президентского законопроекта о поправках в Конституцию России, внесенного накануне в Госдуму. Об этом сообщили лидеры фракций ЕР Сергей Неверов, вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев и первый замглавы фракции «Справедливая Россия» Михаил Емельянов. По их словам, внесенные главой государства поправки в Основной закон «мы поддержим в первом чтении».

КПРФ пока не определилась с позицией. По словам первого вице-спикера Госдумы от КПРФ Ивана Мельникова, фракция примет решение по этому вопросу позднее во вторник на своем заседании, передает «Интерфакс».

Как сообщал «Новый День», Госдуму рассмотрит поправки в Конституции на пленарном заседании 23 января. Об этом объявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин. По его словам, вопрос будет внесен в повестку дня, если профильный комитет сочтет его готовым к обсуждению.

Законопроект о поправках в Конституцию президент РФ внес в Государственную думу 20 января. Как сообщал «Новый День», в документ вошли инициативы Владимира Путина о закреплении обязательных требований к должностным лицам – в частности, запрет на гражданство и вид на жительство другого государства, ужесточение требований к кандидатам на должность президента РФ, закрепление в Конституции величины МРОТ не ниже прожиточного минимума, гарантии обязательной индексации пенсий и соцвыплат.

Одна из поправок к Основному закону страны закрепляет приоритет Конституции перед международными договорами. Кроме того, законопроект устанавливает, что «одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков». Также президент предложил передать Госдуме право утверждать кандидатуры премьер-министра, его замов и министров, наделить президента правом формировать Государственный совет, который будет определять основные направления внешней, внутренней, социально-экономической политики государства и закрепить его статус в федеральном законе.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.01.20

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