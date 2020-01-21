В Екатеринбурге нашлись четыре отеля и хостела без окон в подвалах

В Екатеринбурге есть пять отелей и хостелов, которые находятся в цокольных этажах зданий. Об этом «Новому Дню» рассказали в пресс-службе администрации города. Четыре из них не имеют окон, как и отель «Карамель» в Перми, где накануне погибли постояльцы после прорыва трубы с кипятком. В мэрии отказались уточнить адреса или названия объектов размещения, в которых нет окон.

«Номерной фонд этих отелей в общей сложности – 35 комнат. Проверку соблюдения этими организациями норм пожарной и любой другой безопасности может проводить только МЧС», – уточнили в пресс-службе мэрии.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 января, в мини-отеле «Карамель» в подвале жилого дома на улице Советской Армии, 21, в Перми произошла трагедия. Около двух часов ночи в одном из номеров прорвало трубу с кипятком. В результате горячая вода затопила несколько комнат. Погибли пять человек, в том числе ребенок, шесть получили травмы.

Екатеринбург, Елена Сычева

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