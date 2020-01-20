Постояльцы рассказали об ужасах затопленной кипятком гостиницы в Перми (ФОТО) Дело о гибели 5 человек в «Карамели» будут расследовать в Москве

Уголовное дело о гибели пяти человек в мини-гостинице в Перми по указанию главы СКР Александра Бастрыкина передано для полного и оперативного расследования в центральный аппарат Следственного комитета России. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, из Москвы в Пермь направлены опытные криминалисты для оказания помощи местным следователям, а также «сбора и фиксации доказательств».

Напомним, уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц». Виновникам грозит лишение свободы до 10 лет.

По информации краевого минздарава, в числе погибших в результате инцидента один ребенок. Сколько ему лет, не уточняется. Количество пострадавших в результате трагического ЧП выросло до 6 человек, сообщила глава минздрава региона Оксана Мелехова в своем инстаграме. Ранее сообщалось о трех пострадавших. По словам Мелеховой, трое пострадавших направлены на амбулаторное лечение, еще трое госпитализированы в ожоговый центр в городской больнице имени Гринберга. Министр уточнила, что одна пациентка (33-летняя женщина – по данным скорой помощи Перми) находится в тяжелом состоянии, еще двое пострадавших (мужчины 28 и 35 лет) находятся в состоянии средней тяжести. Среди пострадавших – двое спасателей, они получили ожоги ног, но от госпитализации отказались.

Трагедия произошла в ночь на понедельник, 20 января, в частном мини-отеле «Карамель», расположенном в подвале жилого дома по адресу улица Советской Армии, 21. Информация о происшествии поступила в МЧС около двух часов ночи. В одном из номеров прорвало трубу с кипятком. В результате были затоплены кипятком несколько комнат. Как сообщают очевидцы, горячая вода добрался до порога гостиницы. «Страшно представить, что было внутри здания», – отметил один из них (цитата по 59.ru). По словам мужчины, гостиница располагалась в жилом доме более 6 лет.

Спасатели откачивают воду из затопленной кипятком мини-отеля «Карамель, скриншот видео СКР

По данным СМИ, в мини-отеле проживали 12 человек. В двух номерах располагались семьи с детьми. Сейчас место происшествия оцеплено, там работают спасатели, следователи и криминалисты.

На месте трагедии работают следаватели, скриншот видео СКР

Источник радиостанции «Эхо Перми» сообщил о задержании собственника мини-отела, однако эта информация пока не подтверждается.

Прибывший на место трагедии губернатор Пермского края Максим Решетников объяснил большое число жертв отсутствием эвакуационного выхода в гостинице.

СМИ меж тем сообщают об аварийном состоянии труб в пермском отеле. По данным источника в экстренных службах, прорвавшаяся в гостинице труба отопления эксплуатировалась с 1962 года и лопалась несколько раз, сообщает РИА «Новости». Как пишет телеграм-канал Baza, в сентябре 2019 года в том же номере уже лопалась труба, тогда никто не пострадал. При этом после каждого случая прорыва трубу предпочитали латать, а не полностью менять аварийный участок.

«Коммерсант» уточняет, что прорвавшаяся труда до середины декабря прошлого года была безхозной. По его данным, теплоцентраль передали в управление «Пермской сетевой компании» (входит в «Т Плюс») 12 декабря 2019 года.

В «Пермской сетевой компании» создана специальная комиссия, которая разбирается в причинах инцидента. «В частности, предстоит выяснить, каким образом вода попала в подвал, несмотря на требования по герметизации прохода трубопровода, и почему был закрыт эвакуационный выход», – говорится в комментарии энергокомпании. Энергетики подтвердили сведения о том, что труба, на которой произошел прорыв, была бесхозной – мэрия передала ее на обсуживание ПСК в декабре 2019 года.

Тем временем трагедией заинтересовалась прокуратура Пермского края. Надзорное ведомство начало проверку по факту происшествия. В ходе проверки «будет дана правовая оценка законности действиям всех участников процесса подготовки тепловых сетей и жилого дома к отопительному периоду, безопасности оказания и предоставления услуг, а также законность организации и размещения граждан на данном объекте», говорится в сообщении краевой прокуратуры.

Добавим, что номер в отеле «Карамель», судя по сайтам систем онлайн-бронирования, можно было снять по цене от чуть больше тысячи рублей до двух с небольшим тысяч рублей. В настоящее время сайт мини-гостиницы и ее страницы в соцсетях закрыты, хотя несколько часов назад они были доступны.

Согласно данным на официальной странице отеля в соцсети «ВКонтакте», гостиница «Карамель» связана с центром отдыха «Фараон» на улице Чайковского, 8а. На сайте банкетного зала «Фараон» на Чайковского, 8а владельцем значится ИП Щербаков Сергей Анатольевич.

Судя по отзывам о гостинице на сайте Booking.com, многие постояльцы были недовольны условиями размещения в мини-отеле и удивляются, как он смог получить лицензию на деятельность. Одна из клиенток «Карамели» назвала ужасом условия, созданные в гостинице: «Как тут получена лицензия – большой вопрос». «Если Вы хотите отдохнуть, выспаться, при этом не бояться за свою жизнь, не останавливайтесь в этом отеле», – написала женщина, отмечая в отеле нет эвакуационного выхода, а запасной выход закрыт. «Отель находится в подвале, очень длинный и узкий коридор, вдоль которого двери в комнаты… Начнись возгорание в середине коридора – вы отрезаны», – отметила она.

«Это подвал! Запах и влажность ужасная…», «Грязно, воняет сыростью, белье и подушки грязные, просто ужасно», «Достаточно грязно. Мне встретился таракан поутру», – жалуются гости гостиницы.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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