Владелец отеля в Перми, где погибли 5 человек, отправился в колонию

В Перми суд вынес приговор 33-летнему владельцу мини-отеля «Карамель» Сергею Щербакову, признав его виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст.238 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В суде доказано, что Щербаков произвел незаконную перепланировку подвального помещения в многоэтажном жилом доме и организовал там мини-отель. Услуги которые он там оказывал, не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья. В ночь на 20 января 2020 года в результате прорыва трубы теплоснабжения помещения мини-отеля были затоплены кипятком. В результате ЧП погибло пять человек, еще трое постояльцев получили ожоги различной степени тяжести.

Суд приговорил Щербакова к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с предоставлением гостиничных услуг сроком на 2 года. Также суд удовлетворил гражданские иски потерпевших на суммы от 1 до 3 млн рублей.

Кроме того, ранее в суд для рассмотрения по существу было направлено уголовное дело в отношении Сергея Агеева, Вячеслава Хилькова и Разифа Исмакаева. По версии следствия, эти мужчины допустили нарушение правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, повлекшее гибель людей и причинение тяжкого вреда здоровью; причинение смерти и тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, а также халатность (ч.3 ст.217, ч.3 ст.109, ч.2 ст.118, ч.3 ст.293 УК РФ).

Пермь, Иван Гридин

Пермь. Другие новости 25.02.21

Главный инфекционист Винницкой области отказалась прививаться «Ковишилдом» Зеленского. / В Зауралье 15-летний подросток задержан за убийство. / В поселке под Белояркой в аномальные морозы третий день дома остаются без отопления. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»