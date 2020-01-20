В Перми пять человек погибли из-за прорыва трубы с горячей водой

В отеле в Перми, который находится на цокольном этаже, прорвало трубу с кипятком. Пять человек погибли, трое госпитализированы с ожогами. Возбуждено уголовное дело.

Информация о происшествии поступила в МЧС около двух часов ночи. Мини-отель «Карамель» находится по адресу улица Советской Армии, дом 21. Помещения затопило горячей водой. Прибывшие на место спасатели откачали кипяток и обнаружили тела пятерых погибших, сообщили в пресс-службе краевого управления СКР.

Как уточнила глава регионального минздрава Оксана Мелехова, первая бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через 10 минут после вызова. По данным ведомства, еще три человека пострадали.

На месте ЧП находится губернатор Пермского края Максим Решетников. Он пообещал оказать необходимую помощь семьям погибших и пострадавших.

СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ «оказание услуг не отвечающим требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Пермь, Служба информации РИА «Новый День»

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