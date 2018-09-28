В Петербурге два человека сварились в кипятке из-за прорыва трубы

Коммунальная авария произошла в Адмиралтейском районе Петербурга. По предварительным данным, погибли два человека. Во дворе образовалась огромная яма, в которую провалились два автомобиля.

Трагедия произошла ночью во дворе дома №20 по Измайловскому проспекту, сообщает телеграм-канал Мэш. Вода подмыла двор, обрушилась часть подвального помещения, в котором находилось кафе.

По словам очевидцев, когда лопнул трубопровод горячего водоснабжения, из подвала выбежали двое мужчин. Они хотели вернуться за вещами, в этот момент их обдало кипятком. Из-за полученных ожогов пострадавшие скончались на месте.

«Я так понимаю, что трубу прорвало в подвальном кафе, только мимо проезжал. Там антикафе в подвале находится, лежат два тела на улице накрытых. Отдохнули…" – сообщили очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте».

Кроме того, в результате аварии обрушился асфальт, в яму провалились два автомобиля.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники полиции, аварийно-восстановительная служба от жилищного комитета и работники «Теплосети».

Санкт-Петербург, Служба информации РИА «Новый День»

Санкт-Петербург. Другие новости 28.09.18

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