Жительница Пермского края погибла в затопленной кипятком квартире

В поселке Октябрьский Пермского края в результате коммунальной аварии две квартиры залило горячей водой. Погибла жительница одной из квартиры. Правоохранители проводят проверку в связи с трагическим происшествием.

По информации регионального полицейского главка, информация об инциденте поступила в полицию от диспетчера местной дежурно-диспетчерской службы. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир тело пожилой женщины с серьезными ожогами лица. Правоохранители предполагают, что пенсионерка скончалась в результате полученных ожогов от кипятка, затопившего ее квартиру.

В настоящее время по факту гибели женщины проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщал «Новый День», в январе прошлого года жительница Санкт-Петербурга погибла от ожогов после прорыва в квартире трубы с горячей водой. Женщина получила ожоги более 90% поверхности кожного покрова. По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). В качестве подозреваемого был задержан сантехник управляющей компании: накануне ЧП он заменил в квартире погибшей петербурженки счетчики горячего и холодного водоснабжения, после чего произошел прорыв трубы с горячей водой.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

Пермь. Другие новости 19.03.19

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