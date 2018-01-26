Ожоги 90% тела: петербурженка погибла при прорыве горячей трубы в квартире

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело по факту гибели женщины от ожогов после прорыва в квартире трубы с горячей водой.
Жуткое происшествие расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).
По данным Следственного комитета, тело 62-летней женщиной с термическими ожогами более 90% поверхности тела было обнаружено 24 февраля в квартире одного из домов по проспекту Большевиков.
Как выяснили следователи, накануне в квартире сантехник управляющей компании проводил работы по замене счетчиков горячего и холодного водоснабжения. После этого произошел прорыв стояка горячего водоснабжения, в результате чего женщина получила смертельные ожоги.
В настоящее время сантехник задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения, отмечается в сообщении ведомства.
Санкт-Петербург, служба информации РИА «Новый День»
Санкт-Петербург. Другие новости 26.01.18
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