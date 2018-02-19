Кипяток из прорвавшейся трубы в квартире убил супругов в Астрахани

Астраханские следователи разбираются в гибели пожилых супругов в результате прорыва трубы с горячей водой в квартире.

По данным регионального управления Следственного комитета, трубу прорвало в одной из квартир жилого дома по улице Зеленой Ленинского района Астрахани в ночь на 14 февраля. Соседи сообщили о ЧП в службу спасения и детям супружеской пары. Прибывшие на место спасатели и родные обнаружили супругов мертвыми. Пол квартиры был залит водой.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что 71-летний мужчина и 78-летняя женщина умерли от ожогов.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В ходе проверки они также оценят действия сотрудников управляющей компании, обслуживающей дом, говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал «Новый День», в конце января аналогичный трагический случай произошел в Санкт-Петербурге. В квартире одного из домов по проспекту Большевиков было обнаружено тело 62-летней женщиной с термическими ожогами более 90% поверхности кожного покрова. Как выяснили следователи, накануне происшествия сантехник управляющей компании проводил работы по замене счетчиков горячего и холодного водоснабжения. После этого произошел прорыв стояка горячего водоснабжения, в результате чего женщина получила смертельные ожоги. В связи с гибелью петербурженки было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека). Сантехника задержали.

Астрахань, служба информации РИА «Новый День»

Астрахань. Другие новости 19.02.18

В огне погибли два курганских пенсионера. / За поджог дома и угрозы в адрес бабушки житель Кургана получил 3 года строгого режима. / СМИ: глава Якутии устроил дебош на борту самолета и грозил уволить весь экипаж. Читать дальше

© 2018, РИА «Новый День»