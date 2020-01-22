В деле о гибели людей в пермском мини-отеле появился первый задержанный

В деле о гибели пяти человек в пермской мини-гостинице «Карамель» появился первый подозреваемый. Им оказался инспектор Госпожнадзора Пермского края, сообщает местное издание «В курсе.ру». Он проводил в 2019 году проверку хостела и выявил нарушения, однако не стал настаивать на немедленной приостановке работы мини-отеля, а дал год на устранение замечаний.

Имя задержанного не уточняется. Его подозревают в халатности, повлекшей по неосторожности смерть двух или более лиц, уточняет «Коммерсантъ». Задержанный помещен в изолятор временного содержания. Следователи будут ходатайствовать об аресте подозреваемого.

Напомним, в ночь на понедельник, 20 января, в мини-отеле «Карамель» в подвале жилого дома на улице Советской Армии, 21, в Перми произошла трагедия. Из-за прорыва трубы отопления все помещения были затоплены кипятком. Погибли пять человек, в том числе ребенок, шесть получили травмы. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). По поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина дело передано для расследования в центральный аппарат ведомства.

Ранее сообщалось, что отель должен был закрыться в феврале 2020 года после того, как в нем выявили многочисленные нарушения правил пожарной безопасности, в числе которых – отсутствие эвакуационного выхода.

В день трагедии следователи допросили в качестве свидетеля фактического владельца отеля – бизнесмена Анатолия Щербакова. Он рассказал, что хостелом управляет его сын Сергей Щербаков. Сейчас он объявлен в розыск.

Пермь, служба информации РИА «Новый День»

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