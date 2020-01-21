В Ревде пройдет общественный опрос по выбору места для памятника Ленину

В Ревде 1 февраля пройдет общегородской опрос по определению места для памятника Владимиру Ленину. Ранее городские власти планировали убрать фигуру советского вождя с центральной городской площади, чтобы на ее месте поставить фонтан. Эта затея вызвала возмущение местных коммунистов. Партийцы провели несколько митингов в защиту памятника, которые собрали несколько сотен человек.

Сегодня представители КПРФ провели очередные переговоры с главой Ревды Ириной Тейшевой. Стороны обсудили план реконструкции площади Победы, где сейчас стоит бронзовый Ленин, и договорились, что судьбу памятника должны определить жители.

«Предлагается вынести на голосование два варианта. Первый – площадь Победы с памятником Ленину и фонтаном. Второй – площадь Победы с фонтаном, а памятник Ленину переносится в сквер на улице Ленина. Опрос пройдет посредством тайного голосования на 16 избирательных участках. Будут напечатаны бюллетени, в голосовании смогут принять участие только жители Ревды, для этого будет проверяться прописка в паспорте. По явке ограничений нет. За процессом голосования смогут наблюдать СМИ, представители партий и общественных организаций», – рассказал «Новому Дню» первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев.

По словам собеседника, это не первый опрос по памятнику Ленина в Ревде. Год назад после первого митинга в городе проводился опрос, где предлагалось пять вариантов расположения памятника. Тогда в голосовании приняли участие около 5 тысяч жителей.

Ревда, служба информации РИА «Новый День»

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