Оксюморон: на Урале казаки вышли на митинг против сноса памятника Ленину (ФОТО)

В городе Ревде сегодня прошел митинг против сноса памятника Ленину. Организовали митинг коммунисты, ради эффектной картинки собравшие макеты противотанковых ежей. А кроме местных жителей монумент вождя решили защитить казаки.

Местные власти решили убрать памятник Ленину с центральной городской площади. Представители администрации говорят, что его отреставрируют и поставят в другом месте, некоторые жители испугались, что главный образ советского наследия уберут вовсе, а КПРФ организовала митинг. Судя по фотографиям, защищать памятник собрались около пары сотни человек, правда, коммунисты насчитали около тысячи протестующих.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» первый секретарь Свердловского обкома ЛКСМ Денис Курочкин, акция протеста прошла без происшествий, хотя на митинг явились несколько провокаторов, выступающих против КПРФ. Представители партии установили макеты противотанковых ежей, коммунисты выступали со сцены, звучала песня «И Ленин – такой молодой, и юный Октябрь впереди!". Рядом с площадью, где проходил митинг, припарковался автобус Исетской линии Оренбургского казачьего войска. Казаки на митингах обычно занимаются «охраной» порядка. Однако не в этот раз. «Они приехали нас поддержать. Сколько их было, не знаю, приехали в обычной одежде, не выделялись из толпы», – рассказал Курочкин.

Уточнить, кто позвал казаков на митинг, у первого секретаря обкома КПРФ Свердловской области Александра Ивачева не удалось – после митинга на телефонные звонки он не отвечал. Оперативно связаться с представителями казачества также не удалось. Издание "Ревда-новости" подтверждает позицию главного комсомольца области: казаки митинговали против сноса памятника Ленину.

Добавим, в Екатеринбурге казачество выходило на митинг за снос памятника Якову Свердлову и за переименование области, пообещав добиться, чтобы большевика признали экстремистом.

Ревда, Светлана Загороднева

Ревда. Другие новости 10.02.19

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