В Ревде отменили общественный опрос по памятнику Ленину

Администрация Ревды отменила опрос населения по выбору места для памятника Владимиру Ленину. 1 февраля в городе пройдет только рейтинговое голосование по благоустройству городских парков и площадей в 2021 году.

Как сообщает пресс-служба мэрии Ревды, проведение опроса по памятнику Ленину требует детальной проработки. «Одной из причин переноса даты стало неправильное толкование разъяснительной работы с гражданами, достигшими 14-летнего возраста. Администрация Ревды официально заявляет, что агитационных мероприятий со школьниками не проводилось. Проводился подбор волонтеров для проведения рейтингового голосования. По мнению администрации, разъяснительная работа о возможности реализовать свои права с гражданами, достигшими 14-летнего возраста, должна проводиться с целью воспитания гражданской активности и осознанного участия молодых граждан в жизни местного самоуправления», – прокомментировали в администрации.

Напомним, вчера первый секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев заявил, что власти Ревды ведут агитацию среди школьников, чтобы убрать памятник Ленину с центральной площади.

Споры вокруг монумента советскому вождю в Ревде идут больше года. Администрация предлагает перенести памятник с площади Победы, с этим категорически не согласны коммунисты. Партийцы предлагали голосование по двум вариантам: оставить фигуру вождя пролетариата на площади (вместе с фонтаном, который планируется установить после реконструкции) или перенести памятник в сквер имени Ленина. В мэрии посчитали, что такие формулировки не позволят выявить мнение всех жителей. Обсуждение новой даты опроса перенесено на следующую неделю.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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