В Ревде в опросе по выбору места для памятника Ленину смогут участвовать школьники

В Ревде в общегородском опросе по переносу памятника Ленина с центральной площади смогут принять участие жители от 14 лет. Об этом сообщил секретарь обкома КПРФ Александр Ивачев на своей странице в Фейсбуке.

«Чиновники, заинтересованные в переносе памятника Ленину, нашли способ обеспечить необходимый результат. Недостающие голоса будут набраны за счет мобилизации учащихся школ. Для этого планка возраста допущенных до голосования будет снижена до 14 лет. Как сообщили нам родители, в некоторых школах учащихся уже агитируют прийти на опрос и проголосовать против памятника Ленину», – сообщил Ивачев.

Напомним, администрация Ревды еще год назад предложила убрать фигуру советского вождя с площади Победы, чтобы на месте памятника поставить фонтан. Но этой затее возмутились коммунисты, которые провели несколько митингов в защиту монумента. В январе представители КПРФ и глава города Ирина Тейшева договорились вынести вопрос на общегородское голосование. Опрос пройдет 1 февраля с 11 до 19 часов на 16 участках. Как сообщается на сайте администрации Ревды, это будет рейтинговое голосование по благоустройству общественных территорий. В нем смогут принять участие жители городского округа от 14 лет при обязательном наличии паспорта. Участники опроса получат по два бюллетеня. В первом нужно выбрать, какие общественные территории (площади, парки, скверы) должны быть благоустроены в 2021 году.

Второй бюллетень внесен по просьбе КПРФ – о вариантах реконструкции площади Победы. Напомним, коммунисты предложили два варианта: «площадь Победы с фонтаном и памятником Ленину» или «площадь Победы с фонтаном, памятник Ленину переносится в одноименный сквер». Однако, по словам Ивачева, администрация до сих пор не согласовала с партийцами предложенные формулировки.

Ревда, служба информации РИА «Новый День»

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