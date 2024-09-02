В уральском городе набирает обороты скандал из-за демонтажа памятника Ленину

В городе Ревде разворачивается неприятная история, связанная с демонтажем памятника Ленину с площади Победы. 7 августа монумент сняли с постамента и увезли, по официальной версии – на реконструкцию. Работы шли почти девять часов – Ильич оказался очень крепко прикреплен к постаменту.

Ревдинские коммунисты опасаются, что памятник на свое родное место не вернется, и забрасывают обращениями главу города Татьяну Клепикову. Сама она говорит, что решение о переносе памятника еще не принято. «Предложение о переносе памятника В.И. Ленину и завершении реконструкции площади Победы за счет собственных средств поступило от местных предпринимателей и предприятий. В настоящее время в социальных сетях идет активное обсуждение этого вопроса, в двух городских газетах проведены голосования, в которых приняли участие более 5000 человек. Решение о переносе памятника В.И. Ленину не принято», – ответила Клепикова на запрос лидера свердловских коммунистов Александра Ивачева.

Добавим, аолнения из-за памятника Ленину в Ревде уже были – в феврале 2019 года. Тогда в городе даже прошел митинг.

Ревда, Евгения Вирачева

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