Ревдинцы проголосовали за фонтан вместо памятника Ленину

Большинство ревдинцев проголосовали за перенос памятника Ленину с центральной площади. Об этом свидетельствуют результаты опроса на портале госуслуг.

Как уточнили в пресс-службе администрации Ревды, 62,7% жителей уральского города проголосовали за перенос монумента в Ленинский сквер. В таком случае на площади Победы проведут дополнительное комплексное благоустройство и установят фонтан. И 37,3% участников опроса выбрали вариант «вернуть памятник обратно и оставить площадь Победы без изменений». Пока место установки монумента официально не утвердили.

Как сообщал «Новый День», 7 августа монумент сняли с постамента на площади Победы и увезли, по официальной версии – на реконструкцию. Ревдинские коммунисты забеспокоились, что памятник на свое родное место не вернется, и забросали главу города обращениями.

В своем телеграм-канале градоначальница сообщила, что местные бизнесмены предложили благоустроить площадь и поставить на ней фонтан, выделив на это 130 млн рублей. Для реализации этого проекта памятник Ленину необходимо перенести в другое место, например, в сквер на улице Ленина. Другой вариант – вернуть памятник на прежнее место, но тогда коммерсанты не дадут денег на фонтан.

На прошлой неделе глава Ревды Татьяна Клепикова предложила горожанам самим решить, где будет стоять памятник Ленину после реконструкции площади Победы, а голосование при этом провести на портале госуслуг, чтобы избежать накрутки. После этого пенсионеры посчитали, что изучение общественного мнения по судьбе памятника Ленину через интернет нарушает их права, и подали коллективный иск к городской администрации. «Опрос, заявленный главой администрации городского округа Ревда, проводится на портале госуслуг, что лишает права на участие в опросе жителей города, не имеющих учетную запись на «Госуслугах», а это большинство жителей старшего поколения», – цитирует истцов пресс-служба обкома КПРФ.

Ревда, Дарья Деменева

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