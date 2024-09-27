Ревдинцам предложили выбрать между памятником Ленину и фонтаном

Глава Ревды Татьяна Клепикова предложила горожанам самим решить, где будет стоять памятник Ленину после реконструкции площади Победы.

В своем телеграм-канале градоначальница сообщила, что местные бизнесмены предложили благоустроить площадь и поставить на ней фонтан, выделив на это 130 млн рублей. Для реализации этого проекта памятник Ленину необходимо перенести в другое место, например, в сквер на улице Ленина. Другой вариант – вернуть памятник на прежнее место, но тогда коммерсанты не дадут денег на фонтан.

7 августа монумент сняли с постамента и увезли, по официальной версии – на реконструкцию. Работы шли почти девять часов – Ильич оказался очень крепко прикреплен к постаменту. Ревдинские коммунисты забеспокоились, что памятник на свое родное место не вернется, и забросали обращениями главу города.

Отметим, что при организации голосования Татьяна Клепикова учла ошибку своего коллеги из Ирбита: принять участие в опросе смогут только жители Ревды старше 14 лет, имеющие аккаунт на Госуслугах.

Как сообщал «Новый День», в Ирбите горожанам предложили три варианта наименования центральной площади – оставить ей имя Ленина, назвать Екатерининской (в честь императрицы Екатерины Второй) или вернуть дореволюционное название Торговая. Вполне обычный опрос жителей превратился в идеологическую битву, к которой подключились коммунисты и сочувствующие из других городов. Число голосующих внезапно превысило население Ирбита в два раза. Лидером опроса стал Владимир Ильич. В итоге мэр Николай Юдин заявил о накрутке голосов со стороны «левых» и закрыл голосование. Название площади осталось прежним – в честь советского вождя.

Ревда, Елена Владимирова

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