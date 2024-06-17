Екатерина II проигрывает Ленину в опросе о названии центральной площади Ирбита

Жители Ирбита активно принимают участие в опросе, посвященном возможному переименованию центральной площади города.

На сегодняшний день лидирует вариант «оставить площадь Ленина», его поддержали почти 24 тысячи человек. 17805 респондентов предлагают вернуть площади дореволюционное название – Торговая. И только 2310 поддержали предложение переименовать площадь в Екатерининскую. Добавим, что в Ирбите живет менее 37 тысяч человек, значит, голосуют не только местные жители.

Как уже сообщал «Новый День», Ирбит – единственный город в России, на центральной площади которого стоят памятники и Ленину, и Екатерине II.

Оригинальная статуя Екатерины появилась первой – в 1874 году. После революции 1917 года ее снесли, а на постамент от разрушенного памятника императрице поставили Ленина. В начале «нулевых», когда возникла идея Екатерину вернуть, Ленина также предлагали снести. Но горожане выступили против, и вождь на площади города остался. В 2013 году рядом с ним появился новый памятник Екатерине.

Ирбит, Елена Владимирова

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