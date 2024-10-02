Пенсионеры подали в суд на мэра за опрос про памятник Ленину на «Госуслугах»

Пожилые жители Ревды подали коллективный иск к городской администрации. Они считают, что изучение общественного мнения по судьбе памятника Ленину через портал госуслуг нарушает их права.

«Опрос, заявленный главой администрации городского округа Ревда, проводится на портале госуслуг, что лишает права на участие в опросе жителей города, не имеющих учетную запись на «Госуслугах», а это большинство жителей старшего поколения», – цитирует истцов пресс-служба обкома КПРФ.

Также пенсионеры обращают внимание на то, что администрация предложила участвовать в опросе подросткам с 14 лет при условии наличия у них аккаунта на госпортале, а закон о принципах МСУ говорит, что в муниципальных опросах могут принимать участие только совершеннолетние граждане.

Истцы требуют признать действия мэрии незаконными и обязать прекратить проведение опроса.

Как уже писал «Новый День», на прошлой неделе глава Ревды Татьяна Клепикова предложила горожанам самим решить, где будет стоять памятник Ленину после реконструкции площади Победы, а голосование при этом провести на портале госуслуг, чтобы избежать накрутки. В своем телеграм-канале градоначальница сообщила, что местные бизнесмены предложили благоустроить площадь и поставить на ней фонтан, выделив на это 130 млн рублей. Для реализации этого проекта памятник Ленину необходимо перенести в другое место, например, в сквер на улице Ленина. Другой вариант – вернуть памятник на прежнее место, но тогда коммерсанты не дадут денег на фонтан.

7 августа монумент сняли с постамента и увезли, по официальной версии – на реконструкцию. Ревдинские коммунисты забеспокоились, что памятник на свое родное место не вернется, и забросали главу города обращениями.

Ревда, Елена Владимирова

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