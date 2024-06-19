Глава Ирбита обвинил «левых» в накрутке голосов за площадь Ленина и закрыл опрос по переименованию

Глава Ирбита Николай Юдин остановил голосование по возможному переименованию площади Ленина в Торговую или Екатерининскую. Он объяснил это тем, что в опросе приняли участие люди, далекие от Ирбита. Результаты голосования подводиться не будут, площадь Ленина пока сохранит свое нынешнее название.

Обращение мэра размещено на официальном сайте города. Юдин пишет, что на защиту площади Ленина встали «сообщества и блогеры», многие из них «никогда не были в Ирбите, не знают его историю и до этого момента вообще не знали о том, что такой город есть на карте Свердловской области». «В результате этого при численности населения города в 36,5 тысяч человек на 11.00 сегодня участие в опросе приняло уже 69 792 человек. И только за последние пять часов (с 6.00 утра) поступило более двух тысяч голосов. У нас есть основания утверждать, что целенаправленно и откровенно идет накрутка голосов, а также привлечение к голосованию «левых» пользователей, как за сохранение для площади имени Ленина, так и за возможное ее переименование в Торговую», – заявил Юдин. Мэр также категорически опроверг предположение одного из уральских СМИ, что поручение провести опрос на эту тему он получил от губернатора Евгения Куйвашева.

Как уже сообщал «Новый День», Ирбит – единственный город в России, на центральной площади которого стоят памятники и Ленину, и Екатерине II. Оригинальная статуя Екатерины появилась первой – в 1874 году. После революции 1917 года ее снесли, а на постамент от разрушенного памятника императрице поставили Ленина. В начале «нулевых», когда возникла идея Екатерину вернуть, Ленина также предлагали снести. Но горожане выступили против, и вождь на площади города остался. В 2013 году рядом с ним появился новый памятник Екатерине. На прошлой неделе на сайте мэрии Ирбита появился опрос, посвященный возможному переименованию центральной площади города. горожанам предложили три варианта – оставить площадь Ленина, переименовать ее в Торговую или Екатерининскую.

Ирбит, Евгения Вирачева

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