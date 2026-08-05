Постучалась в дом боль незваная: ревдинцы недовольны репертуаром музыкального фонтана

Жители домов на площади Победы в Ревде недовольны новым музыкальным фонтаном – по их мнению, он слишком громкий, а подборка композиций очень странная.

От имени группы жильцов в редакцию издания «Ревда-инфо» написал один из горожан. Он сообщает, что музыку включают с 20:30 до 22:30, 10-15 песен крутятся по кругу. В плейлист вошли очень разные композиции: песня Надежды Кадышевой, саундтрек к «Игре престолов», марши Олега Газманова и The Show Must Go On группы Queen.

«Кто-то подумал вообще о людях, которые работают посменно? О пожилых людях? О людях с бессонницей? А о семьях с маленькими детьми, которых нужно укладывать спать после «Спокойной ночи, малыши», а никак не в 22:30? Закрытые окна не помогают (да, у нас теперь всегда с 20:30 до 22:30 часов закрыты окна, легче не становится, только душно)… На данный момент это больше похоже на китайскую пытку. Помните, в Древнем Китае придумали пытку водой, когда человека привязывали в пещере под капающей сосулькой и эта капля падала ему на голову. Человек не мог пошевелиться, не мог думать ни о чем, кроме вечно капающей воды, и постепенно сошел с ума. Очень схожие ощущения. Вот уж действительно – постучалась в дом боль незваная», – негодует горожанин.

Как сообщал «Новый День», появлению фонтана на площади предшествовал демонтаж памятника Ленину в 2024 году. Глава Ревды Татьяна Клепикова предложила горожанам самим решить, где будет стоять памятник Ленину после реконструкции площади Победы, а голосование при этом провела на портале госуслуг, чтобы избежать накрутки. Победил вариант с фонтаном, после этого некоторые пожилые ревдинцы заявили, что это нарушает их права, потому что они не умеют пользоваться интернетом.

Ревда, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42