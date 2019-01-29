На Урале власти отказывают в проведении митинга против сноса памятника Ленину

В городе Ревде Свердловской области местные власти решили убрать памятник Ленину с центральной городской площади. Коммунисты будут проводить митинг – и первую заявку им уже не согласовали.

О том, что в Ревде пройдет митинг в защиту памятника вождю, сообщил персек КПРФ Александр Ивачев. «Глава администрации г. Ревды Ирина Тейшева на днях заявила, что в ближайшие недели памятник В.И. Ленину будет снесен с главной площади города. При этом госпожа мэр откровенно наплевала на мнение жителей, которые тысячами подписались против его сноса. Плюс к этому бургомистр банально наврала, связав уничтожение культурного объекта с реконструкцией сквера. Мол, так захотели сами жители, когда проголосовали в марте за обновление площади Победы (вопрос действительно выносился на референдум во время выборов Президента). Проблема в том, что люди голосовали лишь за очередность ремонта городских объектов. Никаких проектов и уж тем более планов по сносу Владимира Ильича тогда представлено не было. И вот сейчас случился «сюрприз», – написал Ивачев в фейсбуке. Митинг – если его согласуют – пройдет 10 февраля в 12:00 на площади Победы в Ревде, как раз под памятником Ленину.

Начальник Управления по организационной работе и информационной политике Ревды Илья Валюгин в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» уточнил, что заявку на десятое число он пока не видел. Однако, по его словам, ранее коммунисты подавали заявку на проведение митинга 9 февраля. Ее отклонили, так как в этот день на том же месте запланировано другое массовое мероприятие. Оперативно прояснить, согласны ли коммунисты с таким отказом, не удалось – депутаты Александр Ивачев и Александр Ладыгин, которые подавали заявку, на звонки не отвечают. По словам чиновника, памятник Ленину сносить не будут – его отремонтируют и переставят. «У нас пройдет реконструкция площади и сквера, мы восстановим их историческое местонахождение. Вопрос стоит о новом месте для памятника, просто сносить его никто не будет», – отметил Илья Валюгин.

Напомним, в Ревде разгорелся скандал из-за реконструкции главной площади. На том месте, где сейчас находится памятник Ленину, должен появиться фонтан. По информации сайта «Ревда-новости», горожане сами проголосовали за такой вариант во время рейтингового голосования, приуроченного к выборам президента России – на эскизах к проекту благоустройства памятника не было. Коммунисты уверяют, что при голосовании о сносе никто не думал, выбирали только очередность ремонта городских объектов.

Ревда, Светлана Загороднева

Ревда. Другие новости 29.01.19

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