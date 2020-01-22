У мэрии Екатеринбурга пройдут пикеты против насильного расселения частного сектора Юго-Запада и Уралмаша

В Екатеринбурге в конце января и в начале февраля пройдут групповые пикеты возле администрации города. Люди выйдут, чтобы высказаться против застройки частного сектора Уралмаша и Юго-Запада, где дома выкупают у владельцев, сносят и возводят многоэтажки. Как рассказали «Новому Дню» активисты организации «Левый фронт», пикеты будут проходить в течение четырех дней – 30 и 31 января, а также 1 и 2 февраля.

«Мы ожидаем, что будет больше, чем 30 человек, потому что проблема назревшая – и на Уралмаше, и на Юго-Западе. Мы с Веера собрали, когда проходили слушания, 230 подписей под коллективным письмом и сдали их в администрацию. У нас коллективное заявление не было принято. Администрация потребовала чуть ли не копии паспортов всех подписантов. Мой сосед подавал через городской портал тоже свое мнение по слушаниям – это еще в конце ноября было, а на следующий день ему пришла отписка, что его заявление не принято, потому что он не зарегистрирован. Тогда я уже зарегистрировался, отправил свое мнение – мне так до сих пор и не пришел ответ за два месяца», – рассказал представитель организации Андрей Худяков.

По его словам, уведомления о пикетах в Министерство общественной безопасности Свердловской области представители «Левого фронта» подавали сразу на шесть мест. «И в это время, в эти дни именно в этих местах заявились какой-то союз молодежи и ЛДПР», – сказал собеседник агентства.

Организаторы мероприятий обратились в суд – районные инстанции Екатеринбурга исковые требования отклонили, а областной суд признал правоту пикетчиков, поэтому мероприятия у мэрии пройдут на законных основаниях, говорят представители организации.

Напомним, ранее вице-мэр Екатеринбурга Алексей Бирюлин говорил, что застройщик не может просто снести старые частные дома – он обязан отдельно договориться с каждым собственником и выкупить его недвижимость. «Оснований для изъятия этой земли и жилья в одностороннем порядке у собственников нет по законодательству. Мы можем изымать жилье только под строительство улично-дорожной сети. Отселять людей за счет бюджетных средств мы даже под детские сады и школы не можем, – рассказал Бирюлин. – Вся застройка может быть только в том случае, если некий потенциальный инвестор договорится со всеми пользователями земли о выкупе земельных участков». Все опасения насчет планов мэрии Бирюлин назвал надуманными.

Екатеринбург, Елена Сычева

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