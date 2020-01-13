Вице-мэр Екатеринбурга обещал не расселять частный сектор насильно

Замглавы Екатеринбурга по капитальному строительству Алексей Бирюлин заверил журналистов, что нет и не может быть никакого законного основания для насильного расселения частного сектора в некоторых частях Уралмаша и Юго-Запада.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», чиновник заявил, что застройщик не может просто снести старые частные дома – он обязан отдельно договориться с каждым собственником и выкупить его недвижимость. Что же касается изъятия земли для муниципальных нужд, то оно возможно только под строительство улично-дорожной сети. Под строительство жилых домов город просто изымать землю не имеет права.

«Оснований для изъятия этой земли и жилья в одностороннем порядке у собственников нет по законодательству. Мы можем изымать жилье только под строительство улично-дорожной сети. Отселять людей за счет бюджетных средств мы даже под детские сады и школы не можем, – рассказал Бирюлин. – Вся застройка может быть только в том случае, если некий потенциальный инвестор договорится со всеми пользователями земли о выкупе земельных участков». Все опасения насчет планов мэрии Бирюлин назвал надуманными.

Однако он заметил, что градостроительная политика все же направлена на развитие уже застроенных территорий, чтобы сохранить «компактность» Екатеринбурга.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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